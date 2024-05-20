Защитник СКА близок к подписанию контракта с московским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник питерского СКА Артём Сергеев в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с московским «Динамо».

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В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 31-летний игрок обороны провёл 70 матчей за команду Романа Ротенберга суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности +20. Также за карьеру в КХЛ Сергеев защищал цвета ЦСКА и «Салавата Юлаева».

Напомним, в сезоне-2023/2024 бело-голубые дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где «всухую» уступили в серии «Трактору» (0:4). Армейцы с берегов Невы также завершили свои выступления во втором раунде, не сумев ничего противопоставить «Автомобилисту» (1-4).