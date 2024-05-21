Кубок Стэнли третий год подряд не привезут в Россию

Национальная хоккейная лига (НХЛ), как и в течение предыдущих двух лет, запретит въезд Кубка Стэнли на территорию России в случае выигрыша трофея российскими игроками. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Кубок Стэнли вручается за победу в плей-офф НХЛ.

"В наши нынешние намерения это никак не входит, нет", - ответил Дэйли на вопрос, разрешит ли лига российским игрокам клуба - обладателя Кубка Стэнли привезти трофей на родину.

В полуфиналах "Рейнджерс" сыграют с "Флоридой", "Эдмонтон" - с "Далласом". В трех из четырех команд выступают россияне. В составе "Рейнджерс" играют вратарь Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, во "Флориде" - вратарь Сергей Бобровский, в клубе также работает тренер по мастерству Максим Иванов. В "Далласе" выступает форвард Евгений Дадонов.

Год назад трофей завоевал "Вегас", в составе которого играл и продолжает выступать нападающий Иван Барбашев. В последний раз кубок в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки "Тампы" Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.