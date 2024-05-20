Сборная Швеции одержала победу над Францией и обеспечила себе первое место в группе B ЧМ

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции добилась тяжёлой победы над командой Франции (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд, Эрик Карлссон и Андре Бураковски (в пустые ворота).

У французов единственный гол на счету Шарля Бертрана.

Таким образом, скандинавы одержали шестую победу подряд на этом турнире, набрали 18 очков и гарантировали себе первое место в группе B за один матч до конца группового этапа.

Сборная Франции осталась с четырьмя очками и идёт на шестой строчке, утратив все шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.