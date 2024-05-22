Стало известно о долгах Овечкина перед ФНС

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Mash.

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По информации источника, ИП хоккеиста имеет долг в размере 49 тысяч рублей. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров, а также другой деятельностью спортивного характера. После проверки ФНС заблокировала счет.

11 мая стало известно, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. ФНС начала проверку бизнесов спортсмена и заблокировала часть счетов.

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Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018. 38-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах.