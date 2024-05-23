Капитан «Флориды» оценил Бобровского

Капитан «Флориды» Александр Барков высоко оценил игру голкипера Сергея Бобровского в матче плей‑офф с «Нью‑Йорк Рейнджерс».

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В среду «Пантерз» обыграли «Рейнджерс» (3:0) в первом матче полуфинальной серии плей‑офф НХЛ. Бобровский отразил 23 броска и был признан лучшим игроком встречи.

— Бобровский невероятен, он элитный вратарь в этой лиге. Он усердно работает каждый день, и я не удивлен. Он готов делать всё возможное каждый вечер, чтобы дать нам шанс выиграть матч, — приводит слова Баркова пресс‑служба НХЛ.

Счет в серии до четырех побед — 1–0 в пользу «Флориды». Вторая встреча состоится в Нью‑Йорке 24 мая.