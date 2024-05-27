«Динамо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Пакеттом

Московское «Динамо» расторгло соглашение с нападающим Седриком Пакеттом и заключило с ним новый контракт. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новый контракт с форвардом рассчитан сроком на два года.

© Чемпионат.com

Ранее в клубе сообщали, что канадский нападающий в скором времени может получить гражданство России и не будет считаться легионером в КХЛ. В «Динамо» уже играет натурализованный легионер — американский защитник Бреннан Менелл.

Пакетт провёл в КХЛ два сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 127 матчей, в которых канадец набрал 71 (42+29) очко. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».