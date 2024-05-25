Сборная Швейцарии по буллитам обыграла Канаду и вышла в финал хоккейного ЧМ

Сборная Швейцарии со счетом 3:2 после серии буллитов обыграла команду Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Праге.

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В составе швейцарцев шайбы забросили Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18). Победный буллит на счету Свена Андригетто. У проигравших отличились Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Таким образом, канадцы не смогли выиграть турнир во второй раз подряд.

В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Чехии, которая в другом полуфинале была сильнее шведов (7:3). Швейцарцы являются трехкратными серебряными призерами турнира, команда выигрывала серебро в 1935, 2013 и 2018 годах. Сборная Чехии выигрывала турнир 6 раз, еще 6 раз побеждала команда Чехословакии.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз. С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.