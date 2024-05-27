Американский хоккеист назвал самое отвратительное блюдо в России

Американский хоккеист Бреннан Менелл, взявший паспорт России, в интервью YouTube-каналу Russian Code назвал самое отвратительное русское блюдо. Lenta.ru

«Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу. Самая отвратительная русская еда — это шпроты. Икра неплохая, к ней со временем привыкаешь. Она не была отвратительной, но я бы ее не заказал в ресторане», — заявил он. Газета.Ru

Бреннан Менелл стал гражданином РФ летом 2023 года. Он выступает в КХЛ с 2020-го года, последние два сезона он провел в московском «Динамо». Ura.Ru