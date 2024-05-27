Терещенко: на чемпионате мира делают все, чтобы не вспоминать о России

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ итоги чемпионата мира по хоккею, который завершился 26 мая в Чехии.

Победителем первенства стала сборная-хозяйка турнира.

– У вас нет ощущения, что про отсутствие России на чемпионате мира уже все забыли?

– Они все для этого делают, чтобы о нас не вспоминать. С этим надо не то чтобы бороться, но что-то делать. Можно проводить какие-то товарищеские игры. О чем разговоры и идут. Вполне возможно, что это произойдет.

– Сборная России могла бы навязать конкуренцию нынешним финалистам Чехии и Швейцарии?

– Надо говорить о том, кто приехал и кто был бы. Я думаю, что могли бы и хотели. Но только игра бы рассудила, насколько мы были бы конкурентоспособны. Имеется в виду, кто мог приехать из НХЛ.

– Как оцените игру сборной Чехии и их чемпионство?

– Чехи – молодцы. К ним приехали ребята из НХЛ, целые тройки. Они их усилили. По ходу турнира добавилось уверенности, и вратарь здорово сыграл. Они заслуженно выиграли.