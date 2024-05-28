Сборная России по хоккею может возглавить рейтинг IIHF

Сборная России может возглавить рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), если Канада на чемпионате мира 2025 года не попадет в тройку призеров. Российские хоккеисты не выступают на чемпионатах мира с 2022 года, но национальная команда поднялась с третьего места на второе благодаря защищенному рейтингу. В обновленном рейтинге россияне имеют 4065 очков. На первой строчке идет Канада (4100), замыкает тройку сильнейших Финляндия (3955). В финальном матче чемпионата мира 2024 года сборная Чехии оказалась сильнее Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе "О2 Арена" в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий "Торонто" Давид Кэмпф. Следующий чемпионат мира пройдет в 2025 году в Швеции и Дании. В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии, из-за чего сборные пропускают чешский чемпионат мира. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.