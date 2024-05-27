Овечкин попал в число главных разочарований плей-офф НХЛ

Американское издание The Athletic составило символическую сборную главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В этот список был включен российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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По мнению авторов, выступления 38-летнего хоккеиста в первом раунде плей-офф НХЛ были «действительно плохими».

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Также в списке оказались голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, которого перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.