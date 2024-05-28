ИИХФ может изменить систему рейтинга в связи с ситуацией сборной России

Председатель Федерации хоккея Финляндии, член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанен заявил, что ИИХФ может пересмотреть систему рейтинга сборных в связи с ситуацией команды России, которая поднялась на вторую строчку, несмотря на отстранение от игр.

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«Это кажется немного забавным. Правильно ли, что Россия по-прежнему получает заработанные когда-то очки? Сейчас мы обсуждаем, как с этим бороться в будущем. Когда мы принимали решение о том, чтобы «заморозить» положение России в рейтинге, мы не хотели наказывать их понижением в данном рейтинге или потерей очков. Мы подумаем, насколько это положение дел справедливо для других стран. Рейтинговая система хороша, если не обращать внимания на странности, связанные с Россией. Саму систему менять не надо. Однако такие курьёзные ситуации могут возникать и далее. Думаю, на следующих заседаниях ИИХФ мы обсудим вопрос о рейтинговых очках, которые набрала Россия», — цитирует Хиетанена Yle.

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.