Зайцев подпишет контракт со СКА на четыре года, Андронов — на два

«Матч ТВ» стало известно, на какой срок подпишут контракты два новичка СКА — защитник Никита Зайцев и форвард Сергей Андронов.

Зайцеву 32 года, он заключит контракт с клубом на четыре года. В сезоне‑2023/24 хоккеист провел 38 матчей за «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее 32‑летний россиянин выступал за «Торонто» и «Оттаву», в России играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА.

Официально о сделке будет объявлено после 1 июля, когда завершатся контракты в НХЛ и откроется рынок свободных агентов.

34‑летний Андронов подпишет соглашение контракт на два года, об этой сделке будет объявлено в июне. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Последние два сезона хоккеист выступал за ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне Андронов набрал 20 (8+12) очков в 79 встречах. В финале Кубка Гагарина «Локомотив» проиграл «Металлургу» 0–4.

Также известно, что СКА предлагает в другие клубы КХЛ трех игроков: это защитник Никита Камалов, форварды Эмиль Галимов и Степан Старков.