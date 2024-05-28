«Матч ТВ» стало известно, на какой срок подпишут контракты два новичка СКА — защитник Никита Зайцев и форвард Сергей Андронов.
Зайцеву 32 года, он заключит контракт с клубом на четыре года. В сезоне‑2023/24 хоккеист провел 38 матчей за «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. Ранее 32‑летний россиянин выступал за «Торонто» и «Оттаву», в России играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА.
Официально о сделке будет объявлено после 1 июля, когда завершатся контракты в НХЛ и откроется рынок свободных агентов.
34‑летний Андронов подпишет соглашение контракт на два года, об этой сделке будет объявлено в июне. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Последние два сезона хоккеист выступал за ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне Андронов набрал 20 (8+12) очков в 79 встречах. В финале Кубка Гагарина «Локомотив» проиграл «Металлургу» 0–4.
Также известно, что СКА предлагает в другие клубы КХЛ трех игроков: это защитник Никита Камалов, форварды Эмиль Галимов и Степан Старков.
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Когда мы привели Личку в ФНЛ, нас не критиковал только ленивый. Рад за его успехи в «Динамо»
Зайцев подпишет контракт со СКА на четыре года, Андронов — на два
Экс‑защитник «Факела» Магаль: «Я благодарен Ташуеву за доверие. Зимой клуб предлагал контракт, сказал, что вернемся к этому вопросу летом»