«Витязь» заключил контракт с канадским экс-нападающим клубов НХЛ

«Витязь» заключил однолетний контракт с 29-летним канадским нападающим Фредериком Готье, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

© Чемпионат.com

В минувшем сезоне канадец за швейцарский «Ажуа» провёл 44 матча, в которых набрал 18 (10+8) очков. Готье был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2013 года. Хоккеист провёл 178 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Аризону Койотс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и заработал 31 (13+18) балл. Также он становился чемпионом мира в составе юниорской и молодёжной сборной Канады.

Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.