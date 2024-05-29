«Витязь» подписал контракт с канадским нападающим

Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с канадским крайним форвардом Николя Баптистом. Как сообщает пресс-служба подимосковного клуба, контракт с нападающим рассчитан сроком на один год.

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28-летний Баптист в прошлом сезоне стал чемпионом финской лиги в составе «Таппары». На его счету 27 (14+13) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) в 16 играх плей-офф.

Баптист выступает в Европе последние три сезона – до «Таппары» защищал цвета финского «Ильвеса» и германского «Кёльна». Большую часть карьеры с 2011 года канадец провёл в клубах OHL (228 (106+122) очков в 248 матчах) и AHL (150 (75+75) очков в 299 матчах.

В 2013 году был задрафтован «Баффало» в третьем раунде под общим 69 номером. Баптист в НХЛ сыграл в общей сложности 47 матчей и набрал 10 (7+3) очков.