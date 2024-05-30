Президент Чехии порадовался отсутствию России на ЧМ по хоккею

Президент Чехии Петр Павел порадовался тому, что сборная России не принимала участия в чемпионате мира по хоккею, который состоялся в чешских городах Прага и Острава. Его слова приводит Isport.

«Но вы наверняка все помните предыдущий чемпионат в Праге в 2015 году, как они вели себя в финале с Канадой. Я думаю, что именно из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате. Это не имеет никакого отношения к политике, но их поведение было явно неспортивным», — заявил он.

На чемпионате мира — 2015 сборная России уступила со счетом 1:6 национальной команде Канады в матче за золото. Часть российских хоккеистов не стала дослушивать гимн соперника, демонстративно покинув лед и уйдя в раздевалку. На площадке остались семеро россиян, в том числе Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Чехия в матче за золотые медали мирового первенства оказалась сильнее сборной Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии, из-за чего сборные пропускают чешский чемпионат мира. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее очки сборной России в рейтинге IIHF предложили заморозить.