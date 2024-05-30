Овечкин выбрал между покорением рекорда Гретцки и еще одним Кубком Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хочет ещё раз выиграть Кубок Стэнли и побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин становился обладателем главного трофея НХЛ в 2018 году. До повторения рекорда Овечкину осталось забросить 41 шайбу.

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— Побить рекорд Гретцки или ещё раз взять Кубок Стэнли?

— Кубок Стэнли. А лучше сделать всё совместно. И побить, и выиграть, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.