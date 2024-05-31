Овечкин ответил финну, заявившему, что Россия купила победу на ЧМ

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью сборной России победе на чемпионате мира 2014 года в Минске.

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Хоккеист назвал бредом слова, что россиянам победу принесли судьи.

«Такого не может. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать?» — задался вопросом Овечкин.

Ранее Ялонен Финляндии. С ним согласился главный тренер сборной Эркка Вестерлунд.

Российские хоккеисты выиграли чемпионат мира 2014 года. В решающем матче команда одержала победу над сборной Финляндии со счетом 5:2. Овечкин в той встрече отметился заброшенной шайбой.