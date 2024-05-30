Овечкин назвал правило, которое отменил бы в хоккее

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» заявил, что хотел бы отменить видеоповтор в хоккее.

© Газета.Ru

«Ну оно иногда помогает, иногда не помогает. То есть ты делаешь запрос, понимаешь, что там въехали во вратаря, гола не должно быть, а получается так, что его засчитывают, а у нас если такая же ситуация, наоборот, они не засчитывают. И вот сидишь и думаешь, зачем это нужно вообще?» — заявил Овечкин.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.