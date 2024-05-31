Овечкин ответил финну, заявившему, что Россия купила победу на ЧМ

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» ответил финскому журналисту Пекки Ялонену, который заявил о «купленной» сборной России победе на чемпионате мира 2014 года в Минске. Lenta.ru

Хоккеист назвал бредом слова, что россиянам победу принесли судьи. «Такого не может. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать?» — задался вопросом Овечкин. Sports.ru

В финальном матче ЧМ-2014 между сборными России и Финляндии победу одержала российская команда со счётом 5:2. Один из голов забил Овечкин. Чемпионат.com