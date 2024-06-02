Фетисов назвал неуважением неявку Никиты Гусева на закрытие сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал неуважением неявку нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева на закрытие сезона КХЛ. Форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в состав символической сборной прошедшего сезона КХЛ.

© Чемпионат.com

«Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьёзного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно. Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике. Опять же не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь», – цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко принёс извинения за отсутствие Гусева на церемонии награждения по итогам сезона КХЛ.