Кожевников оценил обмен лидера «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил обмен нападающего Ивана Дроздова в ЦСКА. За 24-летнего форварда «Салават Юлаев» получил трёх молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.

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«Странный обмен «Салавата Юлаева». Уфа отдала в ЦСКА своего лучшего бомбардира из числа тех, кто не попадал под лимит на легионеров, – белоруса Дроздова. Ладно, отдали, но почему за такую скромную компенсацию – трёх малоизвестных юниоров? Если бы Дроздова поменяли на Полтапова, интересного парня, который выстрелил год назад в ЦСКА в роли новичка, но последний сезон завалил, я бы ещё понял. А тут, по сути, бесплатно. Подозреваю, что из-за нового лимита «Салават» расслабился. Клуб потерял уже двух лидеров атаки – Дроздова и Башкирова, видимо, рассчитывая всё компенсировать за счёт североамериканцев», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.