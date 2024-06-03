Российские хоккеисты могут остаться без Кубка Стэнли впервые с 2015 года

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

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Соперником «нефтяников» по финальной серии будет «Флорида Пантерз». Вчера «пантеры» оформили победу в полуфинальной серии с «Рейнджерс». Общий счёт — 4-2.

За «Флориду» выступают Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. В составе «Эдмонтона» российских игроков нет. Таким образом, если «нефтяники» завоюют трофей, то хоккеисты из России могут не выиграть Кубок Стэнли впервые с 2015 года. В последний раз россияне оставались без трофея в сезоне-2014/2015, когда победу праздновал «Чикаго Блэкхоукс».