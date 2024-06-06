Фетисов назвал предательством показ в России матчей ЧМ-2024 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к чемпионату мира по хоккею 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Он признался, что не смотрел турнир.

«Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране», — заявил Фетисов.



Чемпионат мира по хоккею прошел в мае в Чехии, обладателями титула стали хозяева турнира. В России встречи транслировали телеканалы холдинга «Матч ТВ».

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Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.