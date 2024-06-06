Ротенберг рассказал о выполнении поручения Путина

Ротенберг про «Хоккейный Город Сколково»: «Выполняем поручение Путина. Огромная благодарность Шувалову, Собянину – в хоккее можно победить только командой»
Роман Ротенберг рассказал о выполнении поручения Владимира Путина.
Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования – 3 млрд рублей.
«Сегодня на ПМЭФ группа компаний «Красная машина» подписала соглашение с Российский фондом прямых инвестиций. Наша цель – строительство многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования проекта – 3 миллиарда рублей. Спорткомплекс объединит площадки для ледовых и других видов спорта, тренажерный, батутный и универсальный спортивный залы и другую необходимую инфраструктуру. В комплексе будут работать наша хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект Академии СКА), школа фигурного катания, борьбы, бокса, гимнастики и других видов спорта. Все занимающиеся будут иметь возможность обучаться в инновационной школе «Сколко». Это прорыв в сфере спорта и образования. Мы много лет шли к тому, чтобы спортсмен был гармонично развитой личностью, чтобы занятия спортом не шли в ущерб образованию и наоборот. В нашем новом проекте это станет возможным. Таким образом мы выполняем поручение президента РФ Владимира Путина. Хочу выразить огромную благодарность Игорю Ивановичу Шувалову, с которым мы запускали этот проект, городу Москва и лично Сергею Семеновичу Собянину за то, что поддержал наше начинание, Кириллу Александровичу Дмитриеву, генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций, Андрею Ильичу Комарову, идейному вдохновителю практико-ориентированного образования в Сколково. Это командная работа. А в хоккее можно победить только командой», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.
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