Ротенберг назвал сумму страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную

Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг на сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал сумму страховочного взноса капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вызов в российскую сборную.

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«Когда сборная приглашала Овечкина, сумма его страхового взноса составляла несколько сотен тысяч долларов», — цитирует Ротенберга «РИА Новости Спорт».



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.