Бобровский установил вратарский рекорд всех времен в Кубке Стэнли

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

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Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Таким образом, Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: