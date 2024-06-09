В СКА прокомментировали пожар на ледовой арене Петербурга

Пожар на «СКА-Арене» в Петербурге не отразится на деятельности хоккейного клубе СКА. Такое заявление сделала пресс-служба команды.

В СКА отметили, что игры плей-офф уже завершились, и сейчас клуб «не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал». «СКА Арена» также не задействована командой для предсезонной подготовки.

Клуб тренируется сейчас в Новогорске и Сочи. Домашний турнир Пучкова проводится в Ледовом дворце, поэтому пожар не повлияет на расписание.

«Конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших», — отметили в команде.



Пожар произошел в воскресенье ночью. На арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м. Также пострадало пластиковое покрытие чаши.

Местные СМИ отмечают, что причиной мог стать загоревшийся рекламный щит итальянского производства.