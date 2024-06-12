Отец погибшего под поездом хоккеиста выдвинул причину смерти сына

Отец погибшего под поездом 18-летнего Романа Зырянова рассказал о возможной причине гибели своего сына. Его слова передает NN.RU.

Напомним, Роман Зырянов погиб под поездом 10 июня. Юноша увлекался хоккеем и играл за команду «Заречье» на позиции нападающего.

Парня сбил состав на станции Орловка в Автозаводском районе. Его отец уверен, что причиной происшествия является несчастный случай, так как Роман постоянно ходил в наушниках и просто мог не услышать приближение поезда.

Хоккеист команды «Заречье» из Нижнего Новгорода погиб в возрасте 18 лет

Отмечается, что версию мужчины подтверждает судебно-медицинская экспертиза, которая тоже признала случившееся несчастным случаем.