Игра в крысу. Как появился самый необычный символ побед в НХЛ

«Флорида» находится в двух шагах от первого Кубка Стэнли в истории — и крысиное безумие скоро может охватить весь Майами.

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Майки, шляпы, плюшевые игрушки — крысиный океан атрибутики накрывает любого, кто отправится на домашний матч «Флориды». Особые ценители могут приобрести золотую цепь со здоровенной крысой на груди. Каждая важная победа «пантер» становится поводом для зрителей выбросить на лёд пару сотен игрушечных грызунов. Главный тренер Пол Морис рассказал, что даже стюардессы их чартера носили серёжки с представителем семейства мышиных.

Первыми бросать что-то на лёд придумали в Детройте ещё в 1950-х: легендарный осьминог первоначально символизировал количество побед, которые надо было одержать для выигрыша Кубка Стэнли. Раундов плей-офф тогда было лишь два, поэтому хватало восьми побед. Традиция прижилась, и у неё появились последователи: самыми известными стали фанаты «Нэшвилла», придумавшие бросать на лёд сомов. Однако у крысиной любви Флориды есть своя особенная история — и в отличие от осьминожьей эпопеи, главную роль в ней играет настоящая живая крыса.

Осенью 1995-го «Флорида» проводила лишь свой третий сезон в лиге. Команда расширения появилась в Майами в 1993-м и удивила всех уже в свой первый сезон. Пока новорождённые «Оттава» и «Сан-Хосе» выступали в роли боксёрских груш, «пантеры» построили четвёртую оборону в лиге и набрали 83 очка. Для плей-офф не хватило одного балла, но на тот момент это было лучшим результатом НХЛ для команды расширения. В укороченном локаутном сезоне-1995 «Флориде» снова не хватило очка до плей-офф, и это стоило места главному тренеру Роджеру Нельсону.

Команду принял 41-летний Даг Маклин, дебютировавший в роли главного тренера клуба НХЛ. «Это покажет Нельсону, как превосходить ожидания с кучкой ветеранов», — язвительно писал журнал Sports Illustrated, который отправлял команду на предпоследнее, 12-е место Востока. В принципе, все основания для таких прогнозов у них имелись: главной звездой команды был вратарь Джон Ванбисбрук, а среди форвардов не было ни одного человека, который пробивал бы отметку в 65 очков за сезон.

Самым известным форвардом этой команды был бывший игрок «Филадельфии» и «Эдмонтона» Скотт Мелланби — и если вы захотите найти его лучшие моменты в интернете, то наткнётесь на поток видео из его драк. За девять первых сезонов в НХЛ Скотт насобирал почти 1300 штрафных минут, но в «Пантерз» показал себя и как бомбардир, выбив 30+30 в первом сезоне команды в истории. Первым генменеджером «пантер» был Бобби Кларк — и неудивительно, что на драфте расширения он взял такого игрока.

«Все думали, что мы выступим катастрофично плохо, но Бобби сказал, что мы не собираемся быть чёртовой половой тряпкой для остальных команд», — вспоминал Мелланби.



8 октября 1995-го игроки «Флориды» в раздевалке ждали начала первого домашнего матча сезона с «Калгари», и внезапно на авансцене появилась она. Это была не обычная серая мышка, которую может поймать любой кот — если верить одноклубникам Мелланби, крыса была весьма крупной. Реакция игроков была разной — кто-то от испуга с ногами запрыгнул на своё место в раздевалке. Однако потом крыса совершила роковую ошибку, остановившись напротив Мелланби.

«Она просто встала и смотрела на меня, и я...» — на видео ESPN Мелланби показывает движение клюшкой.



Благодаря умным шайбам мы знаем, что даже средний бросок может придавать шайбе скорость до 100 км/ч. Крыса, несмотря на свои солидные габариты, щелчка Мелланби в стену не выдержала. «Щелчок не был моим коньком, но в тот момент я бросил как Бретт Халл», — смеётся хоккеист. Уже в первом периоде Скотт забил дважды, а «Флорида» победила 4:3. На послематчевой пресс-конференции острый на язык Ванбисбрук обыграл «hat» и «rat», назвав достижение Мелланби «rat trick», и легенда об убитой крысе начала распространяться.

Первая плюшевая крыса на льду появилась через пять дней после подвига Мелланби. Через два дня один из голов «Флориды» был отмечен уже двумя игрушками. Скоро число крыс начало расти в арифметической прогрессии: если сначала их бросали только после голов Мелланби, то позже они летели на лёд после каждой шайбы. Параллельно «пантеры» начали обыгрывать всех подряд: 1996 год «Флорида», которой пророчили прозябание, встречала на первом месте Востока по потерянным очкам. Случайно ли то, что 1996-й — год Крысы по восточному календарю?

Болельщикам поначалу было запрещено проносить игрушечных грызунов на арену, и они прятали их в одежде, проявляя изобретательность. После одной из побед менеджеры «Флориды» посчитали, что суммарная стоимость лежащих на льду крыс достигала $ 55 тыс. «Для того чтобы убрать всех крыс со льда, нужно было 30 человек», — вспоминал игрок той «Флориды» Билл Линдсей. Спрос на игрушки подскочил так, что их продавали за $ 20 за штуку.

Крысы летели на лёд после каждого гола, которых «Флорида» забивала немало. Тот год долгое время был лучшим в истории команды, которая в плей-офф последовательно выбила «Бостон» Рэя Бурка, «Филадельфию» Эрика Линдроса и «Питтсбург» Марио Лемье. Правда, с «Колорадо» та команда сделать уже ничего не могла, проиграв в финале 0-4. Игроки «пантер» вспоминают, что голкиперы других команд прятались в воротах, чтобы не попасть под плюшевый поток, но Патрик Руа не боялся, что в него прилетит крыса. «Патрик показал, что он особенный. Возможно, из-за этого мы ему толком и не забивали», — говорит Линдсей.

В следующем сезоне НХЛ запретила бросать крыс на лёд после каждого гола — слишком много времени уходило на то, чтобы очистить площадку, игра затягивалась. Крыс разрешили кидать после побед, но скоро поводов для радости у болельщиков было куда меньше: в 1997-м финалисты вылетели из плей-офф в первом раунде, а с 2001-го по 2012-й команда в плей-офф не попадала вообще.

Впрочем, традиция никуда не делась.2024-й — уже не год Крысы, а другого животного, но крыс на лёд как бросали, так и бросают. «Флорида» даже придумала второго маскота — компанию Эдварду Пантере уже давно составляет Виктор Крысс. Мелланби до сих пор говорит, что его называют «крысиным парнем». Дома у него всё ещё лежит коробка, где лежит большая игрушечная крыса, компанию которой составляет кусок гипсокартона со следами крысиной крови и надписью «RIP, Крыса №1, 8 октября 1995-го».