Чемпион мира заявил о невозможности победить блат в российском хоккее

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков заявил о невозможности победить блат в российском хоккее. Его слова приводит «Спорт уик-энд».

По его словам, можно лишь минимизировать негативные последствия от этого явления.

«Знаю организации, где это неизбежно. Либо принимаешь правила игры с самого верха, от тех, кто платит зарплату, либо там не работаешь. Но, если согласился, то самое главное — не забыть развивать молодых ребят», — заявил Бирюков.



Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей. Специалист заявил, что нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте, в частности в детском.

Бирюков в составе сборной России стал чемпионом мира в 2008 и 2012 годах. Игровую карьеру голкипер завершил в 2017 году, с 2024-го он занимает должность спортивного директора в петербургском хоккейном клубе «Динамо».