«Ак Барс» объявил о возвращении защитника Яруллина

Защитник Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс», сообщает пресс‑служба казанского клуба.

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31‑летний хоккеист подписал контракт до конца сезона‑2026/27.

— Возвращаюсь домой только с лучшими эмоциями. «Ак Барс» поставил меня на коньки, всё мое развитие как игрока и как личности прошло здесь. Даже играя в других командах, я ощущал, насколько приятно выступать в родном городе, и всегда переживал за команду. Очень рад, что снова буду защищать цвета «Ак Барса» и Татарстана. Благодарю клуб за доверие и комфортные переговоры. От предстоящих сезонов ожидаю только побед, в Казани не может быть других задач. Хочется оторваться от других клубов в гонке за количество кубков! — приводит слова Яруллина пресс‑служба клуба.



Яруллин является воспитанником «Ак Барса», в составе которого в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина. Последние три сезона защитник провел в челябинском «Тракторе».

Всего в КХЛ на счету Яруллина 647 матчей, в которых он набрал 204 (52+152) очков при показателе полезности «+74».