Потапов раскритиковал тренера «Адмирала» Тамбиева

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов подверг критике главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

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По итогам прошлого сезона владивостокский клуб финишировал на 11‑й позиции в Восточной конференции и не вышел в плей‑офф КХЛ.

— Вы достаточно часто критикуете главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева. Что вас не устраивает в нем?

— Моя главная претензия к тренерам, и не только к Тамбиеву, — надо уважать хоккеистов. Это не рабы или дешевая рабочая сила, а люди, отцы, мужья, сыновья. Тренировка «Адмирала» 1 января — это просто подвело черту, и меня прорвало. Думаю, это не совсем правильно. Надо уважать игроков, — цитирует Потапова «РБ Спорт».

Тамбиев возглавляет «Адмирал» с 2021 года.