«Хоккеисты не рабы». Потапов раскритиковал тренера «Адмирала» Тамбиева
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов подверг критике главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.
По итогам прошлого сезона владивостокский клуб финишировал на 11‑й позиции в Восточной конференции и не вышел в плей‑офф КХЛ.
— Вы достаточно часто критикуете главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева. Что вас не устраивает в нем?
— Моя главная претензия к тренерам, и не только к Тамбиеву, — надо уважать хоккеистов. Это не рабы или дешевая рабочая сила, а люди, отцы, мужья, сыновья. Тренировка «Адмирала» 1 января — это просто подвело черту, и меня прорвало. Думаю, это не совсем правильно. Надо уважать игроков, — цитирует Потапова «РБ Спорт».
Тамбиев возглавляет «Адмирал» с 2021 года.