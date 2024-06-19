«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в матче финальной серии Кубка Стэнли

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли
«Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финальной серии плей‑офф НХЛ.
Матч проходил на площадке «Флориды» и завершился победой гостей со счетом 5:3.
В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид, по разу отличились Зак Хайман, Кори Перри и Коннор Браун.
У «Флориды» забросили Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Оливер Экман‑Ларссон. Вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков.
В серии до четырех побед впереди «Флорида» — 3–2.