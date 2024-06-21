Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

Российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» Федор Свечков сравнил цены в США и на родине. Его слова приводит Sport24.

По его словам, жизнь в Америке на порядок дороже.

«Поход в ресторан 200-250 долларов. Гораздо дороже, чем у нас», — заявил хоккеист.



Он также рассказал, что во время выездных матчей в Северной Америке игрокам дают суточные.

«Этих денег хватало на самую простую еду», — отметил Свечков.



Ранее российская ватерполистка Виктория Данькина, выступающая за «Сентеш», сравнила цены в России и Венгрии. По ее словам, в Венгрии жить дешевле.