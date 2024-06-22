Обладатель Кубка Стэнли прокомментировал нападки Конюхова в адрес Овечкина

Обладатель Кубка Стэнли россиянин Дмитрий Орлов прокомментировал нападки Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина. Хоккеиста цитирует «Спорт-Экспресс».

«Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию. Не надо обращать внимание и слушать,», — сказал Орлов.



21 июня путешественник Конюхов заявил о том, что плохо относится к Овечкину. Конюхов упрекнул спортсмена в алчности, а также отметил, что не подаст руки.

Чемпион мира по хоккею встал на защиту Овечкина от нападок Конюхова

«Он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать», — заявил путешественник.



Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018.