Нападающий НХЛ Брассар обьявил о завершении карьеры

Нападающий НХЛ Дерик Брассар обьявил о завершении карьеры игрока в возрасте 36 лет, сообщает Daily Faceoff.

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За 16 сезонов в НХЛ уроженец Халла, Квебек, забил 215 голов и сделал 330 передач, набрав 545 очков в 1013 играх за карьеру за «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз», Нью-Йорк. «Айлендерс», «Аризона Койотс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз».

Последний раз он играл в сезоне-2022/2023, забив 13 голов и 10 передач и набрав 23 очка в 62 играх за «Сенаторз». Травма нижней части тела лишила его шансов вернуться в сезоне-2023/2024, и на данном этапе своей жизни Брассар всё ещё проходит физиотерапию.

Брассар девять раз играл в плей-офф Кубка Стэнли, включая четыре выхода в финал Восточной конференции — дважды за «Рейнджерс» в 2014 и 2015 годах, один раз за «Сенаторз» в 2017 году и один раз за «Айлендерс» в 2020 году. В финале Кубка Стэнли 2014 года в составе «Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелес Кингз».