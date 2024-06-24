Стал известен состав судейской бригады седьмого матча финала плей-офф НХЛ

Сайт Scouting the Refs опубликовал состав судейской бригады на седьмой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

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Главными судьями назначены канадские арбитры Стив Козари и Дэн О’Рурк. Линейными — Мэтт Макферсон и Джонни Мюррей.

Козари и О’Рурк уже работали в этой серии в первом, третьем и пятом матче. Оба арбитра никогда не обслуживали седьмые игры финала Кубка Стэнли, однако опыт в финалах НХЛ у них есть. Козари судил решающий матч в 2014 году, когда обладателями кубка стал «Лос-Анджелес Кингз», а О’Рурк работал на кубковых матчах в 2012 («Кингз») и 2021 («Тампа-Бэй Лайтнинг») годах.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.