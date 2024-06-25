Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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«Флорида» победила «Эдмонтон» в седьмом матче финала Кубка Стэнли со счетом 2:1 и стала победителем плей‑офф НХЛ. «Пантерз» выиграли Кубок Стэнли впервые в истории.

Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли. Ранее россиянин побеждал в плей‑офф НХЛ в 2019 году в составе «Сент‑Луиса». Пять лет назад команда Тарасенко также выиграла седьмой матч финала Кубка Стэнли.