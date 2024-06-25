Болельщики отметили победу «Флориды» российскими флагами

На трибуне «Амерант Бэнк Арена» в Санрайзе, где в понедельник проходил решающий матч за Кубок Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном», заметили российский флаг. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.

После победы в седьмом матче финала Кубка, в котором «Пантерз» со счетом 2:1 обыграли «Эдмонтон», вратарь Сергей Бобровский поблагодарил болельщиков с триколором.

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли впервые в истории. Российский голкипер Бобровский также впервые стал обладателем этого трофея.

Помимо Бобровского, победителями в плей-офф НХЛ в составе «Пантерз» стали российские защитник и нападающий Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

Кубок Стэнли представляет собой трофей, который вручается победителю НХЛ в плей-офф. Назван в честь Лорда Стэнли Пса, который был одним из основателей лиги.

Кубок Стэнли является самым престижным трофеем в хоккее, и победа в НХЛ высоко ценится среди игроков и команд. Кубок был вручен первый раз в 1893 году и с тех пор стал символом самого высшего достижения в хоккейном мире. Команда, выигрывшая Кубок Стэнли, наносит на него гравировку со своими именами и годом победы, после чего трофей передается новому победителю в следующем сезоне.