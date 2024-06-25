Третьяк заявил о поддержке канадцев после введения против него санкций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Большинство канадцев поддерживает трехкратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Владислава Третьяка, несмотря на введенные против него санкции. Об этом Третьяк заявил журналистам.

13 июня власти Канады внесли в санкционные списки 12 физических и 16 юридических лиц, в том числе Третьяка.

"Конечно, у меня остались там друзья, - заявил Третьяк. - То, что решило руководство [Канады] о санкциях, - это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают, они любят хоккей. Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке, и все их уважают".

"Посмотрите, как поздравляли Сергея Бобровского. Политики там никакой нет", - добавил Третьяк.

В ночь на 25 июня по московскому времени российские хоккеисты "Флориды" Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов стали обладателями Кубка Стэнли.