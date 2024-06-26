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На хоккейной арене «Сибири» произошло задымление из‑за короткого замыкания

На «Сибирь‑Арене», где выступает хоккейный клуб «Сибирь», произошло задымление, сообщает пресс‑служба спортивного объекта.

На хоккейной арене «Сибири» произошло задымление из‑за короткого замыкания
© РИА Новости
— На «Сибирь‑Арене» произошло короткое замыкание в распределительной коробке за подвесным потолком третьего этажа. Факт возгорания не зафиксирован. Все противопожарные системы сработали в штатном режиме. В соответствии с инструкцией проведена эвакуация сотрудников и персонала арены. Пострадавших нет, ущерб не нанесен. На данный момент причина задымления устранена. Арена продолжает функционировать в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Арена была открыта в августе 2023 года, первый матч КХЛ на ней был сыгран 7 сентября 2023 года между «Сибирью» и «Барысом» (1:0 Б).

В минувшем сезоне «Сибирь» заняла десятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей‑офф КХЛ.

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