Агент Бобровского усомнился во вменяемости автора статьи ИИХФ

Александр Черных, агент голкипера Сергея Бобровского, резко высказался о том факте, что в статье Международной федерации хоккея (IIHF) про победу «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли не были указаны российские игроки — сам Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Может, нездоровый человек написал эту статью. Главное, все признают труды наших хоккеистов. Если один-два человека, бог с ним, это не проблема. Семеро одного не ждут. Все равно имена российских хоккеистов будут фигурировать везде», — заявил Черных.



Для Бобровского и Куликова Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко ранее уже выигрывал этот трофей — в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Для «Флориды» этот Кубок Стэнли стал первым в истории клуба. Таким образом, Бобровский, Тарасенко и Куликов стали первыми российскими хоккеистами в истории «Флориды», выигравшими Кубок Стэнли.