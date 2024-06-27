Сушинский предположил, почему Бобровского не выбрали MVP

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский предположил, почему журналисты не выбрали российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в голосовании на MVP. По итогам голосования россиянин занял лишь четвёртое место, а «Конн Смайт Трофи» получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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— Бобровский не попал в топ-3 голосования на «Конн Смайт» практически у всех журналистов. Как думаете, с чем это связано?

— Вопрос-то не ко мне, а к журналистам. Очень странно, что это определяют журналисты. Может быть, это предвзятость небольшая, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.