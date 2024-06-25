Вратарь покинул московское «Динамо» и перешел в «Куньлунь Ред Стар»

Вратарь Константин Волков продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар», сообщается в Telegram‑канале китайского хоккейного клуба.

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Соглашение с 26‑летним голкипером рассчитано на один сезон.

В последние два сезона Волков выступал за московское «Динамо», провел 43 матча, в которых шесть раз сыграл «на ноль» и в среднем отражал 91,9% бросков.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ китайский клуб занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей‑офф. От минского «Динамо», которое финишировало на восьмом месте, «Куньлунь» отделили 13 очков.