IIHF не упомянула российских игроков в статье о победе «Флориды»

Международная федерация хоккея (IIHF) разместила на сайте статью о победе клуба «Флорида Пантерз» в Кубке Стэнли. Лукас Эйкройд, автор публикации, не упомянул в ней ни одного российского игрока, пишет РБК.

«Флорида» в ночь на вторник, 25 июня, победила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 в седьмом матче финальной серии и впервые завоевала трофей.

По данным портала, в материале упомянуты, в частности, авторы голов Райнхарт, Картер Верхаг (у «Флориды») и Маттиас Янмарк (у «Эдмонтона»), хоккеисты Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Кори Перри (все — «Ойлерз»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Нико Миккола и Оливер Экман-Ларссон (все — «Пантерз»).

Вместе с тем, отметили журналисты, значительный вклад в победу внесли защитник Дмитрий Куликов, который сделал передачу автору победного гола Сэму Райнхарту, вратарь Сергей Бобровский (отразил 23 броска), форвард Сергей Тарасенко (забил два гола в финальной серии).

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что в публикации, возможно, и нет политики, просто «конкретный человек, писавший статью, не любит россиян».

Напомним, что в прошлом году команда «Вегас Голден Найтс» после победы в Кубке Стэнли побывала на приеме у президента США Джо Байдена. Вместе с другими игроками в Белый дом был приглашен форвард ХК Иван Барбашев.

Вместе с тем, IIHF не включила россиянина в поздравительный коллаж. При том, что в него попали даже те игроки, которые, по мнению экспертов, не проявили себя в ходе матчей.