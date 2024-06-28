Кучерова не признали лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ

Канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон стал обладателем "Харт трофи" - приза самому ценному игроку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Церемония вручения наград прошла в Лас-Вегасе.

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Обладатель "Харт трофи" определяется по итогам голосования представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги. Кучеров по итогам голосования занял второе место. Третьим стал канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

Кучеров занял первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата сезона-2023/24, набрав 144 очка (44 шайбы + 100 голевых передач) в 81 матче. Маккиннон в регулярном чемпионате провел 82 матча, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 результативных передач. Макдэвид в 76 играх набрал 132 очка (32 + 100).