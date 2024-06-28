The Athletic: Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ

Журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic оценил влияние российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского на игру российских вратарей в НХЛ и заявил, что игрок уже заслужил включения в Зал славы по окончании карьеры.

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