В США раскритиковали поведение Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ

Бывший арбитр НХЛ Тим Пил высказался о поведении нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград. RT на русском

Во время церемонии награждения журналист подошел к Кучерову, чтобы взять интервью. Однако россиянин неохотно и односложно отвечал на вопросы. Чемпионат.com

«Примерно такой же энтузиазм он проявил и на Матче звезд НХЛ. Прояви уважение к болельщикам, которые поддерживают тебя и покупают билеты, чтобы посмотреть на тебя, что позволяет тебе зарабатывать миллионы в год. Позорно!» – написал экс-арбитр НХЛ. Sports.ru