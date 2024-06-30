Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде НХЛ

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале команды.

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Церемония чествования команды после победы в Кубке Стэнли прошла в Форт-Лодердейре. Российский голкипер вместе с партнерами вышел на сцену и выступил с речью. На плечах у Бобровского был российский флаг.

25 июня «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон Ойлерс» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ. Изначально команда из Флориды лидировала в серии до четырех побед со счетом 3-0, но «Ойлерс» выиграли три поединка подряд и сравняли счет в серии.

Решающая встреча прошла на домашней арене «Флориды» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Бобровский отразил 23 броска из 24-х. Бобровский выиграл Кубок Стэнли впервые в карьере,